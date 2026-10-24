Марокко запропонувало ліміт оборонних контрактів у $19,4 млрд — The Rio Times

Уряд Марокко запропонував парламенту дозволити міністру оборони у 2027 році укладати контракти на озброєння та військове обладнання на суму до 190,5 млрд дирхамів, або близько 19,4 млрд доларів. Така норма міститься у статті 36 законопроєкту про бюджет №60.26, який міністр фінансів Фузі Лекджа представив 23 жовтня 2026 року.

Як повідомляє The Rio Times, йдеться не про річні оборонні видатки, а про граничний обсяг попередніх зобов’язань. Такий механізм дає змогу укладати багаторічні угоди, фінансування яких передбачатимуть у наступних бюджетах.

Зростання ліміту

Запропонований показник на 21% перевищує ліміт на 2026 рік, що становив 157,17 млрд дирхамів, або близько 16 млрд доларів. Порівняно з 2024 роком, коли ліміт оцінювали у 124,77 млрд дирхамів, він може зрости приблизно на 53%.

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Водночас кошти спеціального рахунку на придбання й ремонт військової техніки та розвиток оборонної промисловості у 2027 році мають залишитися майже на рівні попереднього року — 11,49 млрд дирхамів, або приблизно 1,2 млрд доларів. Законопроєкт також передбачає створення 5 500 штатних посад в оборонній адміністрації.

Контракти ще не названі

Проєкт бюджету не містить переліку майбутніх контрактів, постачальників чи видів озброєння. Марокканські збройні сили вже експлуатують американські винищувачі F-16 і транспортні літаки C-130. Lockheed Martin 6 жовтня повідомила, що перший призначений для Марокко F-16 Block 72 здійснив перший політ.

Парламент Марокко ще має розглянути та проголосувати за законопроєкт. Навіть у разі схвалення новий ліміт не означатиме негайних витрат або постачання техніки, а лише надасть оборонній адміністрації правову можливість укладати відповідні угоди.

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