У матчах Ліги Європи клуби з Франції зіграли з різними результатами. «Марсель» переміг «Левскі» з рахунком 1:0, «Ліон» удома зіграв унічию з норвезьким «Ліллестремом», а «Ренн» поступився нідерландському «Неймегену».

Єдина перемога вечора

У четвер французькі команди здобули в Лізі Європи одну перемогу, одну нічию та одну поразку. Як повідомляє France 24, результат «Марселя» став єдиною перемогою французьких клубів того вечора.

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Матч у Ліоні

Поєдинок «Ліона» з «Ліллестремом» відбувся 26 листопада 2026 року у французькому Ліоні в межах стартової фази турніру. Ліонська команда приймала суперника на своєму полі.

На оприлюдненій до сюжету фотографії з матчу зафіксовано боротьбу за м’яч між гравцем «Ліона» Кейто Накамурою та футболістом «Ліллестрема» Ларсом Рейнджером. «Ліллестрем» представляє Норвегію, а «Неймеген» є нідерландською командою.

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