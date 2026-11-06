Маршалок Сейму Чажастий звернувся до комісії етики щодо Матецького — Interia

У Польщі маршалок Сейму Влодзімєж Чажастий направив до комісії з депутатської етики клопотання про покарання депутата партії «Право і справедливість» Даріуша Матецького. Підставою став інцидент під час пресконференції Польської селянської партії (PSL), коли депутат завадив заходу та штовхнув очільника Форуму молодих селян Конрада Гвоздзя, повідомляє Interia.

Інцидент на пресконференції PSL

Інцидент стався 6 листопада 2026 року в Сеймі. На оприлюдненому відеозаписі видно, як Матецький стоїть позаду Гвоздзя та знімає пресконференцію на телефон. Між ними виникла словесна суперечка: депутат закликав діяча PSL відійти, а той відповів, що Матецький перешкоджає заходу.

Після цього Гвоздзь зробив крок назад у бік депутата PiS, а Матецький штовхнув його. У зверненні до комісії Чажастий зазначив, що, згідно з відеозаписами, депутат міг допуститися агресивної поведінки та порушити особисту недоторканність іншої людини.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Друге звернення до комісії

Маршалок Сейму вказав, що така поведінка не відповідає правилам депутатської етики, за якими депутат має уникати дій, здатних зашкодити доброму імені Сейму, та поважати гідність інших людей.

Окреме клопотання до комісії в цій справі подав також парламентський клуб PSL—Третій шлях, про що повідомив Гвоздзь. Він закликав керівництво PiS вжити заходів щодо свого депутата. Матецький зі свого боку заявив, що діяч PSL першим почав його штовхати, та назвав ситуацію провокацією.

Читай нас у