Мартін Баколе проведе бій проти колишнього чемпіона світу за версією WBC у важкій вазі Деонтея Вайлдера 11 грудня на стадіоні Principality у Кардіффі. Він замінить австралійського боксера Джаю Опетаю, який знявся з поєдинку через травму, повідомляє Sky Sports.

Заміна в андеркарді

Бій Баколе й Вайлдера відбудеться в андеркарді вечора боксу, головною подією якого стане зустріч Тайсона Ф’юрі та Ентоні Джошуа. Опетая виступає у першій важкій вазі й після травми залишиться у ваговій категорії до 200 фунтів.

Баколе вже мав боксувати на цьому вечорі. Раніше він також прийняв великий бій у стислі терміни: за три дні прибув на поєдинок із Джозефом Паркером, замінивши Даніеля Дюбуа. У тому бою Баколе поступився Паркеру.

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Інші бої вечора

До поразки від Паркера Баколе здобув перемоги над Тоні Йокою, Карлосом Такамом і Джаредом Андерсоном. Промоутер Опетаї Дана Вайт заявив, що Баколе готовий битися з одним із найсильніших панчерів важкої ваги. За його словами, Вайлдер і Баколе разом мають 66 перемог, 59 із яких здобули нокаутом.

У програмі вечора також заявлений валлійський важковаговик Мозес Джоллі, який зустрінеться з Ігорем Адіелем Маседо. Інші поєдинки андеркарду ще мають оголосити.

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