Мартін Моіз зареєструвалася кандидаткою на виборах у Гаїті — BBC News

Вдова вбитого президента Гаїті Жовенеля Моіза Мартін Моіз зареєструвалася кандидаткою на майбутніх президентських виборах у країні. Інформація про її реєстрацію з’явилася на сайті виборчої ради, повідомляє BBC News.

Мартін Моіз публічно не коментувала своєї участі у виборах. Минулого тижня вона написала в соцмережі X, що Гаїті знову стане на власні ноги, а політику потрібно робити по-іншому.

Вибори перенесли через безпекову ситуацію

Президентські вибори в Гаїті спершу планували провести в грудні, однак минулого місяця їх перенесли на липень через ситуацію з безпекою. Країна не проводила виборів із 2016 року та переживає тривалу політичну нестабільність і насильство з боку озброєних угруповань.

Загалом для участі у виборах зареєструвалися 33 кандидати. Серед них — колишні президенти Мішель Мартеллі та Жоселерм Прівер, колишній прем’єр-міністр Клод Жозеф і колишня міністерка закордонних справ Домінік Дюпюї.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Убивство Жовенеля Моіза

Жовенеля Моіза, який очолював Гаїті з 2017 року, застрелили у його будинку в Порт-о-Пренсі в липні 2021 року. Напад нібито здійснила група, що складалася переважно з колумбійських найманців. Мартін Моіз дістала тяжкі вогнепальні поранення та була доправлена до лікарні у Флориді.

У 2024 році їй висунули обвинувачення у зв’язку з убивством чоловіка, але торік обвинувальний акт скасували. У справі вже висунули обвинувачення 30 підозрюваним, а у вересні 18 людей доправили з Гаїті до Флориди для судового розгляду щодо їхньої ймовірної причетності до вбивства.

За даними Інтегрованого представництва ООН на Гаїті, з квітня до червня цього року в країні загинули щонайменше 1408 людей, ще 656 зазнали поранень.

Читай нас у