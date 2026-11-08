Мартіна Карук стала чемпіонкою світу IMMAF у Тбілісі — Interia Sport

Польська спортсменка Мартіна Карук виборола золоту медаль чемпіонату світу IMMAF з ММА, що відбувся в Тбілісі, Грузія. У фіналі вагової категорії до 70,3 кг вона одноголосним рішенням суддів перемогла Іслу Фоно з Ісландії — 29:28, 29:28, 29:28.

Одноголосне рішення суддів

Як повідомляє Interia Sport, Карук пройшла повну дистанцію фінального поєдинку. Усі троє суддів віддали їй перемогу з однаковим рахунком 29:28. Для спортсменки це був перший виступ у дорослій збірній Польщі, яку формує Stowarzyszenie MMA Polska.

Чемпіонат світу IMMAF серед юніорів і дорослих стартував у столиці Грузії 1 листопада. У змаганнях узяли участь майже 700 спортсменів із різних країн світу.

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П'ять медалей польської збірної

Золото Карук стало одним із двох медалей, здобутих польськими спортсменами в останній день турніру. Ще одну нагороду — срібну — виборола Вікторія Плесьняк. У фіналі категорії до 47,6 кг вона поступилася Дар'ї Кузнєцовій із Росії з рахунками 27:30, 28:29 та 28:29.

Загалом збірна Польщі завершила чемпіонат світу IMMAF із п'ятьма медалями: одним золотим, трьома срібними та одним бронзовим.

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