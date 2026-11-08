Мартина Кубка програла парний фінал WTA 125 у Луанді — Interia Sport

Польська тенісистка Мартина Кубка разом із литовкою Юстиною Мікульскіте поступилася у фіналі парного розряду турніру Angola Ladies Open категорії WTA 125 у Луанді, Ангола. Дует програв Саді Нахімані з Бурунді та Ангеллі Окутойї з Кенії з рахунком 4:6, 4:6, повідомляє Interia Sport.

Перебіг фіналу

У першому сеті Кубка й Мікульскіте не втримали обидва гейми на подачі литовської тенісистки. У другій партії африканський дует повів 4:2 після шести геймів.

Кубка та Мікульскіте мали вісім брейк-пойнтів у трьох геймах, але не реалізували жодного з них. Нахімана й Окутойї використали свою єдину нагоду для брейку.

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У десятому геймі другого сету польсько-литовська пара відіграла три матчболи, зрівнявши рахунок із 0:40. Наступний розіграш завершився на користь Нахімани й Окутойї.

Результати Кубки в Луанді

В одиночному розряді 25-річна Кубка дійшла до чвертьфіналу, де програла росіянці Софії Лансере з рахунком 6:7, 5:7. У парному турнірі Кубка та Мікульскіте були посіяні під другим номером, а в півфіналі перемогли пару Санчес/Зайцева — 6:3, 6:4.

Від середини вересня Кубка зіграла 29 матчів на шести турнірах ITF і WTA 125: 16 в одиночному та 13 у парному розрядах. Попри поразку у фіналі в Луанді, вона, за даними видання, має піднятися на 116-те місце рейтингу WTA, поліпшивши особистий рекорд на одну позицію.

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