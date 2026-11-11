Марцін Найман не погодився з оцінкою Кшиштофа Становського — Interia Sport

У Польщі боєць ММА Марцін Найман не погодився з оцінкою журналіста Кшиштофа Становського щодо організації роботи служб під час трагедії в центрі Кракова. Найман написав у соцмережі X, що поліцейська операція тривалістю три хвилини, на його думку, свідчила про хорошу організацію дій держави.

Оцінка Становського

Як повідомляє Interia Sport, Становський оприлюднив на Kanal Zero відео з оцінкою дій служб. Він заявив, що двоє поліцейських, які знешкодили нападника за три хвилини, могли прикрити недоліки в організації роботи державних служб.

Журналіст також припустив, що суспільна оцінка ситуації була б іншою, якби ці правоохоронці загинули під час операції. За його словами, поліцейські врятували не лише перехожих, а й політиків.

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Реакція Наймана

За даними видання, трагедія сталася 7 листопада на Ринковій площі в Кракові. Нападник відкрив вогонь по випадкових перехожих, унаслідок чого загинули шестеро людей. Interia Sport пише, що дії двох поліцейських запобігли більшій трагедії.

У відповідь Найман заявив, що операція тривала три хвилини саме через належну організацію державних служб, і завершив допис фразою «Próbuj dalej». На момент публікації матеріалу Interia Sport Становський публічно не відповідав на цей допис.

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