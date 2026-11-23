Marvel випустила фінальний трейлер Avengers: Doomsday напередодні прем’єри фільму, запланованої на 18 грудня. Як повідомляє Variety, ролик продовжує сюжет сцени зі Стівом Роджерсом і Пеггі Картер, яку додали до перевидання Avengers: Endgame Encore.

Син Капітана Америки

У новій сцені з перевидання Avengers: Endgame показали сина-підлітка Стіва Роджерса та Пеггі Картер. У трейлері Фантастична четвірка вирушає в минуле, щоб забрати Роджерса й повернути його до основної часової лінії. Там він має очолити Месників у протистоянні з Доктором Думом. Син Роджерса дізнається, що його батько був Капітаном Америкою.

Об’єднання героїв

У відео також показали розширену сцену битви Доктора Дума та його Вартових проти Месників і Людей Ікс. Циклоп звертається до команди фразою «До мене, мої Люди Ікс», а Нічний Змій телепортує Ґамбіта, Містик і Звіра. До великого об’єднання долучаються Містер Фантастик, Шан-Чі, Тор і Єлена Бєлова.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Роберт Дауні-молодший зіграє Доктора Дума. У стрічці також з’являться Кріс Еванс у ролі Стіва Роджерса, Кріс Гемсворт у ролі Тора, Пол Радд у ролі Людини-мурахи, Летиція Райт у ролі Чорної Пантери, Себастіан Стен у ролі Зимового солдата, Том Гіддлстон у ролі Локі та Сіму Лю у ролі Шан-Чі. Із персонажів всесвіту фільмів Fox про Людей Ікс у фільмі з’являться, зокрема, професор Чарльз Ксав’є, Маґнето, Циклоп, Звір, Містик, Нічний Змій і Ґамбіт.

Перевидання Avengers: Endgame Encore містило чотири нові сцени, пов’язані з Avengers: Doomsday. За даними Variety, воно посіло перше місце в національному прокаті з 26 млн доларів у дебютний вікенд і додало 143 млн доларів до світових зборів оригінального фільму.

Читай нас у