Маржа азійського HSFO впала до дисконту $2,29 за барель — OilPrice

В Азії маржа переробки високосірчистого мазуту (HSFO) цього тижня впала до дисконту $2,29 за барель. У понеділок вона становила премію $5,34 за барель. Як повідомляє OilPrice, ринок послабився на тлі зростання поставок нафтопродуктів із Близького Сходу до азійських центрів попиту.

За оцінкою видання, результати проміжних виборів у США посилили очікування можливої деескалації на Близькому Сході. Це може дозволити збільшити перевезення нафтопродуктів через Ормузьку протоку.

Зростання експорту з ОАЕ

Ціни на мазут і маржі переробки перебувають під тиском через поліпшення поставок із Близького Сходу до Азії. Зокрема, експорт палива з Фуджейри в Об’єднаних Арабських Еміратах у напрямку Сінгапуру та Малайзії в жовтні зріс до максимуму за вісім місяців — приблизно 729 тисяч тонн. Про це свідчать дані Kpler, наведені Reuters.

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Водночас високі витрати на морські перевезення скорочують постачання мазуту з Європи до Азії, зазначили трейдери.

Сигнал достатньої пропозиції

Еталон Dubai також демонструє ознаки того, що зростання потоків сирої нафти з Близького Сходу перевищує попит уперше від початку липня. На початку тижня листопадовий контракт Dubai торгувався приблизно на $2 за барель дешевше за грудневий.

Така структура цін називається контанго: ближній контракт коштує дешевше за наступний. За даними OilPrice, це стало першим із липня сигналом достатньої пропозиції нафти на Близькому Сході. Фізичні потоки з регіону поступово зростали протягом останніх двох місяців завдяки перевезенням через Ормузьку протоку та перевалці вантажів із судна на судно в Оманській затоці після проходження танкерами протоки.

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