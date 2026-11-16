Маск і понад 158 тисяч людей підтримали повернення Хуанга до Nvidia — The Guardian

У США понад 158 тисяч людей, серед яких Ілон Маск, підписали відкритий лист із закликом до ради директорів Nvidia повернути Дженсена Хуанга на посаду керівника компанії. Автори звернення пропонують поновити Хуанга на посаді, поки незалежне розслідування встановлюватиме обставини справи, повідомляє The Guardian.

Хуанг подав у відставку в четвер, завершивши 33-річний період керівництва Nvidia, яку він співзаснував. Це сталося після повідомлень про щонайменше два його позашлюбні зв’язки: один — із жінкою, яку звинувачують у шпигунстві на користь Китаю, інший — із підлеглою.

Підтримка працівників та інвесторів

Серед підписантів листа також є засновник і генеральний директор Epic Games Тім Свіні, президент Y Combinator Гаррі Тан і співзасновник Uber Тревіс Каланік. Каланік заявив, що Хуанг припустився помилки, але, на його думку, це не є достатньою підставою для його відсторонення від компанії.

Понад 7,5 тисячі підписантів назвали себе працівниками Nvidia, що становить приблизно 18% штату компанії. У п’ятницю інвестори Бред Герстнер і Гевін Бейкер, яких видання називає великими акціонерами, закликали раду директорів не відкидати жодного з можливих варіантів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За даними Financial Times, Хуанг обговорював можливе повернення до Nvidia з близькими до нього людьми. Один із його союзників повідомив газеті, що група керівників Кремнієвої долини готує кампанію на підтримку повернення колишнього очільника Nvidia та спробує заручитися підтримкою Білого дому.

Слухання в Конгресі та експорт чипів

Законодавці США з обох партій зажадали, щоб Хуанг і Nvidia виступили в Конгресі та пояснили, чи могла бути поставлена під загрозу національна безпека країни. За словами посадовців, Хуанг та інші представники Nvidia погодилися дати свідчення, однак дату слухань ще не призначили.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Nvidia варто шукати нового керівника поза межами компанії та провести суттєві зміни. Він також закликав компанію пояснити, чи свідомо вона допускала постачання своїх найсучасніших ШІ-чипів до Китаю всупереч американським експортним обмеженням. Бессент повідомив, що очікує відповіді від Nvidia та результатів її внутрішнього розслідування поведінки Хуанга протягом 10 днів.

Читай нас у