Tesla не планує встановлювати чипи нового покоління AI5 в автомобілі: вони й надалі використовуватимуть комп’ютер AI4. Про це Ілон Маск повідомив у соцмережі X, пише Electrek. За твердженням Маска, AI5 призначатиметься для роботів Optimus, тоді як AI4 достатньо для досягнення надлюдського керування автомобілем.

Водночас Tesla почала поширювати FSD v15 серед ранніх тестувальників. Компанія заявила про 25-разове поліпшення обробки критичних для безпеки ситуацій, але не навела базового показника для порівняння. Маск також написав, що широке розгортання оновлення має відбутися наступного місяця.

Обчислювальні обмеження AI4

Однією з нових функцій FSD v15 стала Tesla Reality View — візуалізація оточення автомобіля в реальному часі зі стрілками для наступних маневрів. Маск описав її як генерацію відео за допомогою ШІ без ігрового рушія, що використовує половину одного прискорювача TRIP у системі AI4.

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За його словами, після перенесення декодера до SRAM для Reality View доступна половина одного з трьох прискорювачів TRIP на другій системі на кристалі, позначеній як SoC B. Маск також повідомив, що візуалізація використовує дифузійну модель приблизно з 1 млрд параметрів. Вона працює на основі функцій візуального енкодера, підключеного до моделі з 3 млрд параметрів, яка формує дії автомобіля. Він визнав, що затримка Reality View є дещо високою через обмеження обчислювальних ресурсів.

Оновлення AI4,5

Маск також повідомив, що проміжне оновлення AI4,5 дасть відносно невелике зростання продуктивності, переважно завдяки переходу на пам’ять LPDDR5X. Під час телефонної конференції Tesla за підсумками першого кварталу 2026 року він говорив про збільшення оперативної пам’яті з 16 ГБ до 32 ГБ на чип. Згодом Маск заявив, що обсяг пам’яті AI4,5 скоротили з 32 ГБ до 24 ГБ через її високу вартість і обмеження пропускної здатності.

За даними Electrek, комп’ютери FSD історично використовували два однакові чипи для резервування. Видання зазначає, що опис Маска свідчить про розподіл завдань між обома системами на кристалі. Tesla публічно не пояснювала, який обсяг обчислювальних ресурсів залишається для резервного режиму та чи здатна одна система самостійно забезпечити безпечну зупинку автомобіля у разі відмови іншої.

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