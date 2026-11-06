Tesla планує приблизно в середині 2027 року згортати виробництво електропікапа Cybertruck на своїй гігафабриці в Техасі, США. Про це генеральний директор компанії Ілон Маск повідомив у дописі в соцмережі X, передає Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

Потужності для Cybercab

Згортання виробництва Cybertruck має звільнити потужності для нарощування випуску Cybercab. Tesla відводить цій моделі центральне місце у планах щодо мережі роботаксі.

Компанія розраховує, що з часом Cybercab стане основною моделлю безпілотного транспорту в її ширшій мережі роботаксі. Водночас Маск не уточнив, чи перенесуть виробництво Cybertruck на інший майданчик або чи випуск моделі припинять повністю.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Tesla не надала Reuters оперативного коментаря на запит, надісланий поза робочим часом.

Інтерес до моделі

Cybertruck представили у 2023 році як футуристичного конкурента пікапам традиційних автовиробників, зокрема Ford. Відтоді моделі було важко підтримувати стійкий інтерес, зазначає видання.

Електропікап також неодноразово відкликали через проблеми з якістю, а Tesla кілька разів переглядала ціни на модель.

Читай нас у