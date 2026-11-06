Маск заявив, що Tesla згортатиме випуск Cybertruck у Техасі з середини 2027 року — Channel NewsAsia
Tesla планує приблизно в середині 2027 року згортати виробництво електропікапа Cybertruck на своїй гігафабриці в Техасі, США. Про це генеральний директор компанії Ілон Маск повідомив у дописі в соцмережі X, передає Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.
Потужності для Cybercab
Згортання виробництва Cybertruck має звільнити потужності для нарощування випуску Cybercab. Tesla відводить цій моделі центральне місце у планах щодо мережі роботаксі.
Компанія розраховує, що з часом Cybercab стане основною моделлю безпілотного транспорту в її ширшій мережі роботаксі. Водночас Маск не уточнив, чи перенесуть виробництво Cybertruck на інший майданчик або чи випуск моделі припинять повністю.
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Tesla не надала Reuters оперативного коментаря на запит, надісланий поза робочим часом.
Інтерес до моделі
Cybertruck представили у 2023 році як футуристичного конкурента пікапам традиційних автовиробників, зокрема Ford. Відтоді моделі було важко підтримувати стійкий інтерес, зазначає видання.
Електропікап також неодноразово відкликали через проблеми з якістю, а Tesla кілька разів переглядала ціни на модель.