У Техасі, США, генеральний директор SpaceX Ілон Маск заявив, що верхній ступінь ракети Starship у версії V4 матиме довжину 70 метрів. За його словами, це приблизно на 40% більше за нинішній варіант і дасть змогу збільшити запас компонентів палива більш ніж на 60%.

Нові двигуни

Про заплановані параметри Маск повідомив у соцмережі X після того, як SpaceX уперше повернула верхній ступінь Ship до стартової вежі. Як повідомляє Space.com, 14 листопада компанія впіймала Ship за допомогою рук-маніпуляторів стартової вежі в Техасі.

Кількість двигунів на верхньому ступені V4, за словами Маска, збільшать до дев’яти: додадуть три вакуумні двигуни Raptor. Він також заявив, що це будуть двигуни Raptor V4 із більшою тягою.

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Нинішня версія Starship V3 у зібраному вигляді з прискорювачем Super Heavy має висоту 124 метри. Верхній ступінь Ship у цій конфігурації заввишки 52 метри оснащений шістьма двигунами Raptor V3, тоді як прискорювач Super Heavy V3 має 33 двигуни Raptor.

Орієнтир на 2027 рік

У серпні 2025 року Маск оприлюднив схему розвитку Starship від V2 до V4 і тоді заявив, що дебют V4 очікується у 2027 році. На схемі загальна висота ракети становила 142 метри, з яких 61 метр припадав на Ship. Згодом Маск зазначив, що загальна висота V4, імовірно, буде ближчою до 150 метрів.

Початковий план 15-го випробувального польоту передбачав повернення і Super Heavy, і Ship до стартової вежі. Ship мав провести на орбіті 22,5 години та розгорнути партію інтернет-супутників Starlink V3; супутники він доставив за планом. Super Heavy після сигналу про низький рівень палива перенаправили для приводнення в Мексиканській затоці.

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