Товариський матч футбольних збірних Австралії та Йорданії, який планували провести в Аммані, перенесли до Дохи, Катар. Про рішення Футбол Австралія повідомила після того, як пролунали побоювання щодо безпеки проведення гри в йорданській столиці, повідомляє Al Jazeera.

Позиція австралійських гравців

Збірна Австралії мала вирушити до Йорданії на матч у вівторок після гри проти Катару в Досі. Минулого тижня організація Professional Footballers Australia заявила, що австралійські футболісти переважно підтримали перенесення поєдинку.

Генеральний директор Футбол Австралія Мартін Кугелер подякував Йорданській футбольній асоціації за згоду змінити місце проведення гри. За його словами, діалог між організаціями був відкритим, поважним і конструктивним. Кугелер також зазначив, що йорданська сторона була гостинною під час перебування австралійців в Аммані, а Австралія розраховує прийняти збірну Йорданії в майбутньому.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Безпековий контекст

Наприкінці жовтня Йорданія завдала авіаударів у Сирії, назвавши їх відповіддю на напад на церкву, внаслідок якого загинули дев’ятеро людей і ще 40 зазнали поранень. Цього місяця в Аммані під час нападу з ножем загинув співробітник служби безпеки, ще один був поранений.

Минулого тижня Йорданія на прохання Індонезійської футбольної асоціації також скасувала товариський матч проти Індонезії. Ігри Австралії з Катаром та Йорданією мали стати частиною підготовки команди до Кубка Азії, який перенесли на грудень наступного року після атак єменських хуситів на Саудівську Аравію, країну-господаря турніру.

Читай нас у