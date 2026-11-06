Матч Барселона — Атлетіко перенесли на 2 грудня — Interia Sport

Матч 23-го туру Ла Ліги між «Барселоною» та мадридським «Атлетіко» в Іспанії перенесли на 2 грудня. За даними Interia Sport, поєдинок має розпочатися в середу о 21:30.

Причина перенесення

Видання пов’язує зміну дати з проведенням Суперкубка Іспанії, запланованого на 2–8 лютого 2027 року. На цей період припадає також один із турів Ла Ліги. Інформацію про новий час гри оприлюднив портал BarcaInfo, на який посилається Interia Sport.

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Найближній матч команд

Перед цим команди мають зустрітися у матчі 12-го туру. 8 листопада мадридський «Атлетіко» прийме «Барселону» на стадіоні «Ріяд Ейр Метрополітано», початок запланований на 21:00.

«Барселона» під керівництвом Гансі Фліка в попередньому матчі чемпіонату перемогла «Депортіво Алавес» з рахунком 6:1. За кілька днів до того команда здолала «Астон Віллу» — 3:0.

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