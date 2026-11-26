Матч Ліги Європи між турецьким «Бешикташем» та ізраїльським «Хапоель Беер-Шевою» у Батумі, Грузія, тимчасово зупинили приблизно на 26-й хвилині через заворушення на трибунах. Як повідомляє Jerusalem Post, турецькі вболівальники вступили в сутички з грузинськими силовиками та ламали сидіння на стадіоні.

Сутички на трибунах

На матчі були присутні близько 20 тисяч турецьких уболівальників. Приблизно 400 прихильників ізраїльського клубу перебували на стадіоні під посиленою охороною та окремо від турецького сектору. Вони не брали участі в заворушеннях.

До початку гри турецькі фанати пройшли вулицями Батумі з палестинськими прапорами та скандували антиізраїльські гасла. «Бешикташ» проводив домашній матч у Грузії, оскільки турецькі футбольні клуби не приймають ізраїльських суперників на власному полі після 7 жовтня 2023 року.

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Матч перервали після конфлікту біля поля

Напруження на полі посилилося приблизно на 21-й хвилині після зіткнення півзахисника «Бешикташа» Саліха Озджана з тренером «Хапоеля Беер-Шеви» Раном Козухом біля бровки. У конфлікт втрутилися гравці та представники тренерських штабів обох команд.

Після цього безлад поширився на трибуни. Поліція зайшла до секторів і застосувала заходи для розосередження натовпу. Данський арбітр Мортен Крог тимчасово зупинив зустріч та відправив команди до роздягалень. Кількох уболівальників «Бешикташа» евакуювали на ношах; турецькі медіа повідомили, що щонайменше одного фаната доправили до лікарні в Батумі.

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