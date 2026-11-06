Матч Лінетт і Захарової за фінал у Ченнаї відбудеться 7 листопада — Interia Sport

Польська тенісистка Магда Лінетт 7 листопада зіграє з Анастасією Захаровою в півфіналі турніру WTA 250 Chennai Open у Ченнаї, Індія. Переможниця цього матчу вийде до фіналу змагань.

Час початку матчу

Як повідомляє Interia Sport, Лінетт і Захарова вийдуть на центральний корт після іншого півфіналу, в якому зіграють Тжен і Монтгомері. Початок першого матчу заплановано на 18:00 за місцевим часом, або на 13:30 за польським часом.

Точний час виходу Лінетт на корт залежатиме від тривалості попередньої гри. Джерело припускає, що матч може розпочатися приблизно о 15:00–16:00 за польським часом.

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Шлях до півфіналу

На турнірі в Ченнаї Лінетт здобула три перемоги. На старті вона обіграла білоруску Альону Фалей, а згодом перемогла японок Моюку Учіджіму та Маї Хонтаму.

Того ж дня на центральному корті відбудеться півфінал парного розряду за участю польки Вероніки Фальковської та американки Алани Сміт. Їхніми суперницями стануть Вайшнаві Адкар і Рутуя Бхосале з Індії. Початок цього матчу заплановано на 16:00 за місцевим часом, або на 11:30 за польським.

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