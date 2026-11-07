У Кракові, Польща, решту матчів 14-го туру футбольної PKO Ekstraklasy розпочинатимуть хвилиною мовчання. Таке рішення керівництво ліги ухвалило після стрілянини в місті, внаслідок якої загинули кілька людей.

Рішення футбольної ліги

Про рішення організаторів змагань повідомляє Interia Sport. PKO Ekstraklasa оприлюднила заяву в соціальних мережах щодо проведення поєдинків, які залишилися в межах 14-го туру чемпіонату Польщі.

У повідомленні ліги зазначили, що матчі розпочнуться хвилиною мовчання, щоб ушанувати пам'ять жертв трагічних подій у Кракові. Ініціатива стосується саме решти ігор 14-го туру PKO Bank Polski Ekstraklasy.

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Стрілянина у Кракові

Причиною рішення стала стрілянина у Кракові. За даними видання, унаслідок події загинуло кілька осіб. Інших подробиць щодо обставин стрілянини в оприлюдненому повідомленні ліги не наведено.

Видання повідомило, що більше інформації про інцидент з'явиться згодом.

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