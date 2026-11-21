У Сан-Франциско, США, математик компанії Anthropic Левент Альпьоге заявив, що, працюючи з великою мовною моделлю Claude, вважає, ніби відкрив доказ гіпотези Рімана — однієї з найважливіших відкритих задач математики. Про це повідомляє Nature. Альпьоге оприлюднив чотиристорінковий документ, який містить схему доведення.

Гіпотеза про прості числа

Гіпотеза Рімана стосується дзета-функції Рімана та розподілу простих чисел. Вона припускає, що всі нетривіальні нулі цієї функції лежать на певній вертикальній прямій комплексної площини. Якби це твердження було правильним, воно означало б, що прості числа розподілені серед цілих чисел практично настільки випадково, наскільки це можливо.

Альпьоге також відкинув припущення, що час публікації пов'язаний із ринковими подіями довкола Anthropic.

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Потрібна ретельна перевірка

Лауреат Філдсівської медалі, теоретик чисел з Оксфордського університету Джеймс Мейнард зазначив, що повністю підтверджений доказ став би історичною віхою для математики.

Водночас теоретик чисел Монреальського університету Ендрю Гранвілл розкритикував оприлюднений документ за неясність і заявив, що перед оголошенням варто було підготувати докладніший виклад. Оголошення з'явилося через кілька днів після первинного публічного розміщення акцій Anthropic: спочатку компанію оцінили у 1,5 трлн доларів США, а 19 листопада її оцінка знизилася. За словами Гранвілла, падіння вартості акцій могло пояснювати час публікації документа. Anthropic не надала Nature оперативного коментаря.

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