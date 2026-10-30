Мати вбитого хлопчика заявила в суді Сіднея, що не пробачить убивцю — ABC News Australia

В Австралії, у Верховному суді штату Новий Південний Уельс у Сіднеї, мати дворічного хлопчика заявила, що ніколи не пробачить колишньому партнерові вбивство її сина. Суд присяжних визнав 40-річного чоловіка винним у вбивстві в липні, а слухання щодо призначення покарання продовжать 2 грудня.

Як повідомляє ABC News, ім'я чоловіка не розголошують з юридичних причин. На час смерті дитини у 2022 році він перебував у стосунках із матір'ю хлопчика та жив разом із нею. Жінка назвала знайомство з ним найбільшою помилкою свого життя і сказала, що він безповоротно змінив та зруйнував її життя.

Обставини смерті дитини

Під час судового процесу присяжні заслухали докази, що вранці 23 травня 2022 року мати знайшла сина без реакції, коли намагалася його розбудити. Хлопчика доправили літаком із Коффс-Гарбора до лікарні Джона Гантера в Ньюкаслі, де через два дні він помер від катастрофічної травми головного мозку.

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Розтин виявив у дитини переломи таза й ребра, а також синці на тілі. Суд також заслухав докази, що чоловік карав хлопчика, замикаючи його в темному гаражі або забираючи матрац і подушку. Напередодні смерті мати бачила, як син упав зі сходів біля будинку.

Заяви родини та позиція захисту

Батько хлопчика розповів суду, що після вбивства сина його життя пішло по низхідній спіралі, а радість від життя зникла. Також у суді зачитали заяву старшого брата дитини: він сказав, що сердиться через смерть брата та сумує за спільними іграми.

Адвокат захисту Девід Прайс повідомив про намір витребувати медичні документи, щоб під час визначення покарання врахувати діагноз розсіяного склерозу в чоловіка. Суддя Філліп Боултен зазначив, що ці документи слід було надати під час судового розгляду, і сказав, що чоловікові загрожує дуже тривалий термін ув'язнення.

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