Мати заявила про залежність від Алана Джонса на суді в Австралії — The Guardian

У Сіднеї, Австралія, мати наймолодшого з імовірних потерпілих у справі мовника Алана Джонса заявила суду, що після ймовірного непристойного нападу на її 17-річного сина продовжувала звертатися до Джонса по поради. Як повідомляє The Guardian, жінка сказала, що не довіряла власним рішенням і перебувала у відносинах залежності з ним.

Свідчення матері

Під час останнього дня її свідчень у суді Downing Centre жінка пояснила, що зверталася до Джонса, бо вважала: він має думку щодо всього та знає відповіді на її запитання. Вона також раніше розповідала суду, що підтримувала листування з ним, оскільки боялася втратити його фінансову підтримку.

За її попередніми свідченнями, Джонс нібито поцілував її 17-річного сина та просунув язик йому до рота на своїй фермі у Фіцрой-Фоллс. Сина жінки, якого в матеріалах справи позначають як потерпілого А, названо одним із п’ятьох чоловіків, які заявили, що Джонс сексуально торкався їх або вчиняв щодо них непристойні напади у 2003–2020 роках.

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Позиція захисту

Під час перехресного допиту адвокатка захисту Клер О’Нілл припустила, що мати підтримувала зв’язок із Джонсом не через страх втратити фінансову підтримку, а щоб отримати від нього більше грошей. Вона посилалася на листування щодо запізнілої заяви сина до університету, виплати пенсійних накопичень, неоплачених юридичних витрат, членства в Sydney Cricket Ground та ремонту автомобіля Land Rover.

Свідка також запитали, чи намагалася вона домогтися, щоб Джонс оплатив юридичні рахунки та ремонт автомобіля. Вона це заперечила і сказала, що травма сина вплинула на його стосунки з нею та іншими людьми.

85-річний Джонс не визнав вини за 21 пунктом обвинувачення у непристойних нападах і сексуальних дотиках. Усі п’ятеро потерпілих уже завершили надання свідчень, розгляд справи триває.

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