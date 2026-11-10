Матрац і ліки змінили рівні білків, пов’язаних з Альцгеймером — ScienceAlert

Дослідники з Університету Оулу у Фінляндії протестували поєднання вібраційного матраца та препарату для зниження артеріального тиску на 29 здорових добровольцях віком від 27 до 61 року. Після двох доз препарату учасники понад пів години лежали на матраці з повільними вібраціями. Як повідомляє ScienceAlert, після процедури у крові зросли рівні окремих білків, що може свідчити про їхнє ефективніше виведення з мозку.

Які білки зафіксували в крові

Учасники мали вищі рівні двох типів амілоїду бета та гліального фібрилярного кислого білка GFAP. Амілоїд бета може накопичуватися в мозку у вигляді шкідливих скупчень при хворобі Альцгеймера. GFAP пов’язаний з астроцитами — важливими клітинами мозку.

Водночас дослідники не виявили змін у рівнях інших білків, зокрема тау-білка, який тісно пов’язують із прогресуванням хвороби Альцгеймера. За спостереженнями команди, ефект був помітнішим у старших учасників і в тих, у кого сильніше знижувався артеріальний тиск.

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Обмеження дослідження

Науковці припускають, що вібрації разом зі зниженням тиску можуть імітувати фізіологічні процеси очищення мозку, які переважно відбуваються під час сну. Сканування мозку дало непрямі ознаки виходу білків із мозку; на думку команди, цей процес був пов’язаний із венами в задній частині мозку, що відповідало положенню учасників на спині та дії сили тяжіння.

Дослідження було невеликим і проводилося за участю людей без деменції. Рівні білків у мозку безпосередньо не вимірювали, а пам’ять та інші когнітивні функції не оцінювали. Дослідники також зазначили, що підвищення концентрації білків у крові може бути пов’язане не лише з їхнім виведенням із мозку, а й із тимчасовою зміною проникності гематоенцефалічного бар’єра. Результати опубліковані в журналі Nature Communications.

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