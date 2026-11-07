Маттіас Росс продає виграний у Haribo приватний острів у Канаді — Der Spiegel

Німець Маттіас Росс продає приватний острів у Канаді, який 21 рік тому виграв у розіграші Haribo. На час виграшу острів був незаселеним.

Виграш у розіграші

Як повідомляє Der Spiegel, острів Россу передав телеведучий Томас Ґоттшальк. У заголовку інтерв’ю видання зазначено, що телеведучий прибув на вручення призу на квадроциклі. Інтерв’ю підготувала Крістін Гауг.

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Продаж острова

Тепер Росс вирішив розпрощатися з незвичайним виграшем і продати острів. В інтерв’ю йдеться про те, як склався його досвід із цим призом, а також про рішення продати приватний острів у Канаді.

Публікація Der Spiegel датована 7 листопада 2026 року та розміщена в розділі про Канаду. На ілюстрації до матеріалу показано вид на зруб. У підписі до фото вжито вислів «digital detox», а автором зображення вказано Vladi Private Islands.

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