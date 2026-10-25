Маумела подав заяву про скасування конфіскації активів на 325 млн рандів у ПАР — TimesLIVE

У ПАР підприємець Хангвані Морган Маумела подав заяву про скасування постанови щодо остаточної конфіскації його активів на 325 млн рандів. Це відтермінувало продаж його особняка в Сендтоні, оціненого у 70 млн рандів, повідомляє TimesLIVE.

Заява про скасування постанови

У липні Високий суд у Йоганнесбурзі виніс постанову про остаточну конфіскацію активів Маумели на 325 млн рандів. Постанову отримав Підрозділ з конфіскації активів Національної прокуратури ПАР. Вона охоплює кілька об’єктів нерухомості, зокрема особняк у Сендтоні, який Спеціальний слідчий підрозділ у жовтні 2025 року передав під режим збереження активів.

Національна прокуратура повідомила, що отримала заяву від юридичних представників Маумели минулої п’ятниці. Її речник Кайзер Кганьяго заявив, що відомство прискорить підготовку відповіді та подальші процедури, щоб завершити розгляд заяви. За його словами, невдовзі після постанови про конфіскацію адвокати бізнесмена повідомили про намір подати апеляцію або заяву про скасування рішення.

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Майно, охоплене постановою

Національна прокуратура в суді стверджувала, що активи є доходами від незаконної діяльності, пов’язаної з імовірним розкраданням 2 млрд рандів у лікарні Тембіса. Розслідування почалося після повідомлень викривачки Бабіти Деокаран про підозрілі платежі в лікарні.

Постанова також охоплює особняк вартістю 88 млн рандів у Бентрі-Бей у Кейптауні та нерухомість у маєтку Зімбалі в провінції Квазулу-Натал. До переліку активів увійшли чотири Lamborghini, Bentley, човен і причіп. У липні прокуратура заявляла, що конфісковану нерухомість виставлять на продаж, а виручені кошти повернуть департаменту охорони здоров’я провінції Гаутенг.

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