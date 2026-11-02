Маумела заявив суду про відсутність доказів щодо майна — TimesLIVE

У ПАР Хангвані Морган Маумела заявив суду, що немає доказів придбання його нерухомості за рахунок коштів, отриманих від лікарні Тембіса. За даними TimesLIVE, він прагне зупинити продаж вилучених активів загальною вартістю 325 млн рандів.

Позиція Маумели

TimesLIVE називає Маумелу ймовірним ключовим учасником розкрадань у лікарні Тембіса. У суді він заперечив, що є докази зв’язку його нерухомості з коштами лікарні. Його заява стосується походження цієї нерухомості. Це формулювання видання передає характер підозр і не є встановленням вини судом.

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Будинок у Сандгерсті

На фото, опублікованому TimesLIVE, показано багатоповерховий будинок Маумели в Сандгерсті. Видання зазначає, що в липні цей будинок був серед об’єктів, конфіскованих на користь NPA. Продаж цих активів Маумела намагається зупинити.

Наведені TimesLIVE твердження про ймовірну причетність Маумели є описом справи виданням і не означають встановлення вини судом.

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