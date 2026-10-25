Маврикій планує залучити до 20 свердловин через посуху — The Rio Times

Влада Маврикію розглядає реквізицію ще від 15 до 20 свердловин для підключення до системи централізованого водопостачання через посуху. Міністр енергетики та комунальних послуг Патрік Ассірваден оголосив про цей план після огляду об’єктів 24 жовтня 2026 року, повідомляє The Rio Times.

Додаткові джерела води

Міністр доручив підрозділу водних ресурсів скласти перелік 15–20 свердловин, які можна реквізувати та під’єднати до мережі. Йдеться про державні й приватні об’єкти. Перші нові підключення, за його оцінкою, можуть запрацювати через 15–20 днів після огляду за умови технічної можливості.

У Кот-д’Ор свердловина, реквізована у компанії Landscope, забезпечує 1,2 млн літрів води на добу для районів Кот-д’Ор, Сен-П’єр і Ельветія. Свердловина у Валентині, яка працює з 19 жовтня, може давати до 4 840 кубометрів води на добу для Фенікса, Мідлендса та інших районів. Перший етап, що охоплює чотири свердловини, має забезпечити понад 10 тис. кубометрів води щодня.

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Рівень водосховищ знизився

Запаси води в основних водосховищах країни станом на 8 жовтня становили 57,1% проти 87,4% у 2025 році. Водосховище Мар-о-Вакоа, яке постачає воду на очисну станцію Ла-Марі, було заповнене на 35,7%. Обсяг води, що надходить із нього до Ла-Марі, скоротився приблизно зі 110 тис. до менш ніж 50 тис. кубометрів на добу.

За даними уряду, підземні води вже забезпечують 46% побутового водопостачання країни через 181 свердловину. У регіоні Верхній Плен-Вільгельмс воду розподіляють почергово між районами. Влада також залучає автоцистерни, встановлює резервуари та прокладає трубопроводи від водосховищ Тамаринд-Фоллс і Мар-Лонг.

Ассірваден звернувся до Міністерства фінансів і прем’єр-міністра з проханням виділити понад 700 млн маврикійських рупій, або близько 14,9 млн доларів США, щоб прискорити водні проєкти. Серед довгострокових ініціатив уряд розглядає техніко-економічне обґрунтування заводу з опріснення морської води.

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