May Mobility планує вивести 10 тисяч роботаксі Volkswagen ID Buzz до 2031 року — InsideEVs

Компанія May Mobility планує до 2031 року вивести на дороги до 10 тисяч безпілотних електромінівенів Volkswagen ID. Buzz. Для цього вона має інтегрувати у моделі Volkswagen власну систему автономного керування, повідомляє InsideEVs.

Перші автомобілі у 2028 році

Дорожні випробування автономного ID. Buzz мають розпочатися на початку 2027 року. Перші автомобілі May Mobility планує передати клієнтам у 2028 році.

Компанія дотримується моделі співпраці з партнерами. Система автономного керування має бути сумісною з глобальними платформами роботаксі. InsideEVs припускає, що серед перших партнерів можуть бути Uber, Lyft та інші сервіси замовлення поїздок.

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May Mobility уже виконала близько 600 тисяч комерційних поїздок без водія у США та Японії. Водночас компанія не розкрила кількості автомобілів у своєму чинному парку.

Прогнозування дорожньої ситуації

Автономна система May Mobility використовує бортове прогнозувальне моделювання, щоб передбачати можливі дії учасників руху. Компанія заявляє, що програмне забезпечення може оцінювати розвиток дорожньої ситуації на період до 10 секунд, створюючи кілька можливих сценаріїв і обираючи варіант дії відповідно до обстановки.

Volkswagen ID. Buzz має просторий салон і зручну посадку, що робить електромінівен придатним для перевезення пасажирів із багажем. Автономну версію ID. Buzz також тестує підрозділ Volkswagen MOIA в Лос-Анджелесі.

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