Онкологічний центр UT MD Anderson і компанія P-Cure Ltd. оголосили про стратегічний альянс для розробки та клінічної валідації платформи частинкової терапії. У перспективі вона має давати змогу застосовувати протони або іони гелію в одній компактній системі з вертикальною архітектурою. Про це повідомляє News-Medical.

Початковий етап співпраці

Спершу партнери оцінюватимуть клінічну цінність, користь для пацієнтів та операційні переваги компактної протонної платформи P-Cure. За даними компанії, її система має дозвіл FDA та використовує вертикальну архітектуру, покликану зменшити розміри, вартість, складність і вимоги до інфраструктури порівняно з традиційними установками для частинкової терапії.

У межах угоди сторони проводитимуть дослідження клінічної доцільності, трансляційні дослідницькі програми та розроблятимуть технології. Також заплановані доклінічні дослідження біологічних переваг іонів гелію та майбутні клінічні дослідження, які мають визначити оптимальні сфери застосування такого лікування й підтримати його подальше впровадження.

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Потенціал іонів гелію

У повідомленні зазначається, що частинкова терапія дає змогу точніше спрямовувати опромінення та обмежувати його вплив на прилеглі здорові тканини. Іони гелію розглядають як перспективний напрям, оскільки вони потенційно можуть забезпечити кращу відповідність дози формі пухлини, менше бічне розсіювання та вищу біологічну ефективність. Ці можливі переваги альянс має перевірити в дослідженнях.

Довгострокова мета співпраці — створити компактну систему, у якій лікарі зможуть обирати протони або іони гелію залежно від розташування пухлини, характеристик захворювання та терапевтичних завдань. У разі успіху це може стати першою системою для терапії частинками гелію в Північній Америці. За умовами угоди UT MD Anderson може отримувати виплати після досягнення визначених клінічних етапів і від комерційних продажів.

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