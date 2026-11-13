МЕА очікує надлишку нафти у IV кварталі — Euronews

Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що у четвертому кварталі світова пропозиція нафти перевищить попит уперше від початку війни в Ірані. Водночас ціни на дизельне пальне в Європі залишаються на 77% вищими за рівень до початку війни в Ірані, повідомляє Euronews з посиланням на щомісячний звіт МЕА.

Динаміка цін на дизель

За останні тижні ціни на нафту суттєво знизилися. Вартість North Sea Dated впала на 32% — зі 136 доларів за барель на початку жовтня приблизно до 93 доларів на час підготовки звіту. Європейські ціни на дизель за цей період зменшилися на 11%, майже до 180 доларів за барель.

У МЕА назвали нестачу дизельного пального головним занепокоєнням ринку. Удари по енергетичній інфраструктурі Російської Федерації — держави-агресора — продовжують перешкоджати експорту російського дизеля, додаючись до втрат постачань із Близького Сходу. Агентство вважає, що прискорене вивільнення екстрених запасів дизеля протягом найближчих місяців могло б частково покрити дефіцит, поки відновлюється виробництво на нафтопереробних заводах.

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Відновлення експорту з країн Затоки

Експорт нафти з країн Перської затоки, без урахування Оману, у жовтні сягнув 18,4 млн барелів на добу попри атаки на танкери. Це все ще на 26% менше від рівня до війни в Ірані. Найбільше відновився експорт сирої нафти, тоді як постачання нафтопродуктів і скрапленого нафтового газу залишалися приблизно вдвічі нижчими за довоєнні показники.

Світова пропозиція нафти зросла на 3 млн барелів на добу у вересні та ще на 2,3 млн барелів на добу в жовтні — до 105,4 млн барелів на добу. МЕА прогнозує скорочення світового попиту цього року на 2,7 млн барелів на добу, до 102,3 млн барелів, через високі ціни на пальне та перебої з експортом із країн Затоки. У 2027 році агентство очікує відновлення попиту, але лише незначного зростання споживання дорожнього пального через поширення електромобілів і підвищення паливної ефективності транспорту.

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