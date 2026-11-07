МЕА прогнозує лідерство ОАЕ у сонячній генерації на душу населення до 2031 — The National

Об’єднані Арабські Емірати до 2031 року можуть стати світовим лідером за обсягом виробництва сонячної електроенергії на душу населення. За прогнозом Міжнародного енергетичного агентства, цей показник в ОАЕ перевищить 4 000 кіловат-годин на людину.

Прогноз МЕА для ОАЕ

Про оцінки агентства у звіті Renewables 2026 повідомляє The National. До першої десятки країн за прогнозованою сонячною генерацією на душу населення також увійдуть Оман і Катар, які посідатимуть третє та п’яте місця відповідно. Другу й четверту позиції прогнозують Австралії та Болгарії.

До переліку також потрапили Греція, Австрія, Іспанія, Китай і Чилі. Як зазначає МЕА, усі країни з топ-10 до 2031 року вироблятимуть щонайменше 2 000 кіловат-годин сонячної електроенергії на людину. Це значно перевищує очікуваний світовий середній показник близько 800 кіловат-годин.

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Зростання відновлюваної енергетики

МЕА очікує, що сукупна потужність відновлюваної енергетики на Близькому Сході до 2031 року зросте утричі. Саудівська Аравія, за прогнозом, наростить розширення відновлюваної енергетики уп’ятеро, а ОАЕ будуть наступними за цим показником у регіоні.

Загальносвітова потужність відновлюваної електроенергетики, за оцінкою агентства, до 2031 року збільшиться майже на 85%. Близько трьох чвертей цього обсягу припадатиме на сонячну енергетику. У МЕА зазначили, що нові цілі, потреби енергетичної безпеки, державна підтримка та конкурентоспроможність вітрових і сонячних технологій підвищили прогноз розвитку для країн, що розвиваються, майже на 20% порівняно з минулорічним звітом.

У 2026–2031 роках світові потужності відновлюваної енергетики, за прогнозом, сягнуть майже 4 800 ГВт, що на 57% більше, ніж у попередні шість років. Китай, як очікується, збереже статус найбільшого ринку, а Індія вийде на друге місце.

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