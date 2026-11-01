Медельїн обрали штабом коаліції США проти картелів із 19 країн — The Rio Times

У колумбійському Медельїні розмістять штаб Americas Counter Cartel Coalition (A3C) — очолюваного США об’єднання 19 країн для протидії наркокартелям. Про це 25 жовтня 2026 року оголосили міністр оборони Колумбії Хорхе Едуардо Мора та мер міста Федеріко Гутьєррес, повідомляє The Rio Times.

Центр координації в Медельїні

У місті планують створити Центр міжвідомчої та транснаціональної співпраці. Він має об’єднати роботу колумбійських поліцейських і прокурорів з агентами Федерального бюро розслідувань США, Управління боротьби з наркотиками та Служби розслідувань внутрішньої безпеки.

До завдань центру віднесли обмін розвідувальною інформацією, виявлення пріоритетних кримінальних цілей, відстеження міжнародних зв’язків угруповань та протидію їхнім фінансовим операціям. Центр працюватиме в комплексі C5i, де передбачено використання систем відеоспостереження, дронів, великих даних і штучного інтелекту.

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Коаліція та будівництво комплексу

A3C була створена у березні 2026 року за ініціативою президента США Дональда Трампа. Її заявленими цілями є боротьба з транснаціональними наркокартелями, скорочення нелегальної міграції та обмеження іноземного геополітичного впливу в Західній півкулі. Колумбія приєдналася до коаліції в серпні 2026 року.

За даними міської влади, комплекс C5i готовий на 44%. На будівництві створили 544 робочі місця, а завершити роботи планують у травні 2027 року. Обсяг інвестицій у проєкт оцінюють більш ніж у 205 млрд колумбійських песо, або приблизно 65 млн доларів.

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