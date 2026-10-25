Медіа хуситів заявило про 16 загиблих від авіаударів у Ємені — Dawn

Медіа хуситів Al-Masirah заявило, що внаслідок авіаударів у Сані та портовому місті Ходейда в Ємені загинули щонайменше 16 людей. За даними телеканалу, удари завдали сили коаліції на чолі із Саудівською Аравією. Про це повідомляє Dawn.

У Сані, яку контролюють хусити, один з ударів влучив у будинок: загинули щонайменше чотири людини, ще кілька зазнали поранень. Al-Masirah також повідомив, що удар по житловій будівлі для працівників цементного заводу в мухафазі Сана забрав життя шістьох жінок і однієї дитини, ще троє людей дістали поранення.

Втрати в Ходейді та удари по Мосі

У Ходейді, за повідомленням телеканалу хуситів, авіаудар убив п’ятьох членів однієї родини в районі Ат-Тухайта. Серед загиблих, як стверджує Al-Masirah, були голова родини, двоє його дітей і дві дружини; його донька дістала поранення.

Телеканал також повідомив про серію ударів по Сані та її околицях, а також приблизно 20 ударів по Мосі на західному узбережжі Ємену. Незалежного підтвердження цих даних у матеріалі не наводиться.

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Ракетні заяви сторін

Раніше саудівська коаліція заявила, що перехопила та знищила дві балістичні ракети, які хусити запустили в напрямку міст Таїф і Янбу на заході Саудівської Аравії. Агентство цивільної оборони Саудівської Аравії тимчасово оголосило попередження про можливу небезпеку для районів Таїфа, Янбу, Джидди та Мекки, а приблизно за 10 хвилин скасувало його.

Агентство повідомило, що після перехоплення ракет реагувало на падіння уламків у регіонах Мекки та Медіни. Частина уламків, за його даними, впала у Ваді-Мугаммас поблизу Мекки.

Військовий речник хуситів Ях’я Сарі заявив про атаки на міжнародні аеропорти імені короля Халіда в Ер-Ріяді та імені короля Фахда в Даммамі, а також на аеропорт у Наджрані й авіабазу в Хаміс-Мушайті. Він також стверджував, що цілями були об’єкт Aramco в Янбу, нафтопереробний завод у Рабізі, насосні станції та трубопровід Схід—Захід. Саудівська влада на момент публікації не підтвердила ці удари.

В Адені, тимчасовому місці перебування міжнародно визнаного уряду Ємену, пролунали вибухи. МВС Ємену заявило, що три балістичні ракети хуситів уразили об’єкти берегової охорони: дві влучили у штаб-квартиру, ще одна — у будівлю в районі Тавахі. Сарі взяв відповідальність за атаку, заявивши про удар по табору Аль-Наср і військово-морській базі в Адені.

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