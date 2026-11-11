Медіадослідниця в Естонії виступила проти вікових обмежень соцмереж — ERR News

В Естонії медіадослідниця Тартуського університету Марія Мурумаа-Менгель розкритикувала пропозицію Європейської комісії заборонити соціальні мережі для дітей до 13 років і дозволити самостійно створювати акаунти лише з 15 років. На її думку, такі вікові межі привчатимуть дітей неправдиво вказувати свій вік, повідомляє ERR News.

Аргументи проти заборони

Мурумаа-Менгель, яка також входить до консультативної ради при Державній канцелярії Естонії, назвала позицію країни компромісною. Вона вважає, що молодь неможливо штучно ізолювати від цифрового світу. Натомість дослідниця підтримує жорсткіше регулювання самих платформ: зокрема, усунення маніпулятивного дизайну та налаштування сервісів за замовчуванням так, щоб вони не маніпулювали користувачами.

За словами дослідниці, під час тематичних воркшопів молоді естонці розповідали, що обходять обмеження за допомогою посвідчень особи батьків і VPN. Контент-креаторка Марія Раннавелі також зазначила, що вікові правила в соцмережах давно мають радше символічний характер: свій акаунт на YouTube вона створила, вказавши рік народження матері, оскільки не досягла тодішнього мінімального віку 13 років.

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Розбіжності серед політиків

Депутат від Соціал-демократичної партії Мадіс Каллас, навпаки, закликав державу зайняти чіткішу й жорсткішу позицію. Він заявив, що Естонія залишається однією з небагатьох європейських країн, які не зробили законодавчих кроків у цьому напрямі. Каллас послався на оцінки психіатрів і психологів щодо впливу соцмереж на психічне здоров’я молоді та наголосив, що мозок малих дітей не готовий до викликів, пов’язаних з алгоритмами й моделями соцмереж.

Депутат від Консервативної народної партії Естонії Райн Еплер не підтримав би державну заборону. На його думку, встановлювати межі для дітей насамперед мають батьки, хоча держава може тиснути на технологічні компанії. Музикантка та мати Сандра Сілламаа сказала, що батькам важко впроваджувати обмеження без підтримки, і запропонувала ширший підхід, який стосувався б також дорослих користувачів соцмереж.

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