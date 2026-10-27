Медіагрупи Індії оскаржили закон про приватність у Верховному суді — Channel NewsAsia

Група з 21 індійського видавця новин звернулася до Верховного суду Індії з позовом проти закону про приватність. Медіакомпанії заявили, що норми можуть зобов’язати журналістів отримувати згоду людей, про яких вони пишуть, а це створить режим попередньої цензури та поставить під загрозу роботу редакцій, повідомляє Channel NewsAsia.

Позиція видавців

Позивачі вважають, що закон обмежить журналістські розслідування та може надати владі можливість вимагати у видавців інформацію, яка здатна розкрити джерела репортерів. Адвокатка Асоціації видавців цифрових новин Мадгаві Горадія Діван заявила суддям, що вимога отримувати дозвіл на публікацію фактично означатиме режим попередньої цензури.

Видавці також домагаються скасування більшості спірних положень закону, які мають набути чинності у травні 2027 року. За їхніми словами, закон може зобов’язати видавців видаляти матеріали та надати уряду повноваження вимагати дані, що можуть розкрити джерела журналістів.

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Подальший розгляд

До об’єднання позивачів входять Network18, що належить Мукешу Амбані, NDTV Гаутама Адані, а також Indian Express і Times Internet, що є частиною групи Times of India. У поданні видавці зазначили, що в серпні отримали від уряду запевнення щодо захисту свободи преси. Водночас їх непокоїть відсутність письмового винятку для журналістів, подібного до тих, що діють у Європейському Союзі, Сінгапурі та Великій Британії.

Верховний суд призначив подальший розгляд справи на наступний місяць. Раніше закон оскаржували активісти зі свободи слова та група менших новинних видань.

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