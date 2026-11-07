Медіаофіс Гази заявив про затоплення щонайменше 70 тисяч наметів — Cyprus Mail

У секторі Гази, Палестина, сильні зливи затопили щонайменше 70 тисяч наметів, у яких живуть переміщені палестинці. За даними Cyprus Mail, підконтрольний ХАМАС урядовий медіаофіс Гази повідомив, що за останні 12 годин негода торкнулася десятків тисяч людей і спричинила травми. Про загиблих не повідомляли.

Служба цивільної оборони Гази отримала 1 500 звернень по допомогу від переміщених жителів. Також обвалилися три покинуті будинки, проте постраждалих унаслідок цього не було.

Люди укріплюють укриття

У наметовому таборі в місті Газа люди намагалися ремонтувати намети, укріплювали їх піском, щоб не допустити потрапляння води, а також виводили дітей із затоплених укриттів. Вода залила ковдри й матраци мешканців таборів.

Муніципальні служби та цивільна оборона заявили, що не можуть упоратися з наслідками негоди через нестачу пального та пошкодження техніки. За їхніми словами, під час війни Ізраїль знищив сотні транспортних засобів, зокрема бульдозери й техніку для відкачування води.

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Допомога та відбудова

ХАМАС поклав відповідальність за нестачу укриттів і будівельних матеріалів на Ізраїль, заявивши, що той не пропускає їх до Гази. Ізраїльська військова структура COGAT не надала негайного коментаря щодо цих звинувачень.

Водночас COGAT повідомила, що перед очікуваними зливами посилила заходи для поліпшення санітарних умов у секторі Гази разом із міжнародними організаціями. За її даними, цього тижня через Міжнародний комітет Червоного Хреста до Гази доправили чотири додаткові вакуумні машини. Вони приєдналися до восьми таких машин, завезених протягом попереднього місяця для відкачування стоків, вивезення відходів і ремонту водопровідної та каналізаційної інфраструктури.

Перемир'я, укладене за посередництва США торік, передбачало майбутню відбудову Гази, однак істотного прогресу в цьому питанні не досягнуто. Переговорники не узгодили умови роззброєння ХАМАС та виведення ізраїльських військ, які контролюють близько двох третин території сектору.

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