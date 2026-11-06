Медіаофіси в Дубліні евакуювали через повідомлення про бомби — TimesLIVE

В Ірландії офіси кількох медіагруп, зокрема національного мовника RTE, евакуювали після повідомлень про вибухівку. Один із таких сигналів, що стосувався радіостанції Newstalk, визнали неправдивим, повідомляє TimesLIVE.

Перерва в ефірі

Newstalk відновила мовлення о 10:00 за Гринвічем, коли працівникам дозволили повернутися до будівлі в центрі Дубліна. Газетна група Irish Independent також повідомила про евакуацію свого офісу в ірландській столиці.

Журналіст RTE повідомив, що мовник отримав електронного листа незадовго до 09:00 за Гринвічем. У листі стверджувалося, що бомба вибухне протягом 45 хвилин. Після більш ніж годинної перерви новинні програми RTE відновили з пересувної студії.

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Перевірка будівель

Ведучий новинного шоу RTE Radio One, що виходить у середині ранку, сказав, що, за його розумінням, лист нібито надіслали ті самі люди, яких пов’язують із неправдивими повідомленнями про вибухівку. Напередодні такі погрози порушили роботу десятків пасажирських рейсів у Європі.

Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін у розмові з RTE заявив, що влада серйозно сприймає загрозу. Кампус RTE на півдні Дубліна залишався зачиненим, поки поліція перевіряла його будівлю за будівлею.

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