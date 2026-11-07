Медична асоціація Пакистану закликала до судово-експертного аудиту програм — Dawn

Медична асоціація Пакистану (PMA) закликала провести прозорий аудит державних відомств і неурядових організацій, які реалізують програми боротьби з інфекційними хворобами та захворюваннями, яким можна запобігти. Як повідомляє Dawn, асоціація заявила про погіршення епідеміологічних показників у країні.

Вимога незалежної перевірки

У PMA заявили, що Пакистан суттєво відстає від глобальних цілей у сфері охорони здоров’я, попри мільярди рупій, які протягом десятиліть надходили через міжнародні гранти, донорське фінансування та державний бюджет.

Асоціація привітала рішення Відділу економічних справ провести спеціальний аудит трастів, що за підтримки Глобального фонду керують програмами щодо ВІЛ. Водночас PMA закликала до масштабного й прозорого судово-експертного аудиту усіх державних відомств, профільних програм і НУО, які працюють у сферах протидії поліомієліту, туберкульозу, ВІЛ/СНІДу та гепатиту.

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Позиція асоціації

Представник PMA доктор Абдул Гафур Шоро заявив, що значні суми щороку виділяють на викорінення хвороб, однак інфраструктура громадського здоров’я залишається занедбаною, а медичні працівники перевантажені.

За його словами, хронічна інституційна бездіяльність, брак прозорості, недостатня робота на місцях і адміністративні зловживання зробили такі вертикальні програми неефективними. Від імені асоціації Шоро вимагав терміново провести незалежні фінансові та судово-експертні перевірки федеральних і провінційних програм та НУО під наглядом авторитетних непартійних органів фінансового контролю.

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