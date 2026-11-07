Медики Мексики відкинули 8-відсоткове підвищення зарплат — Anadolu Agency

У мексиканському Монтерреї лікарі, медсестри, лаборанти та адміністративні працівники перекривали великі вулиці, протестуючи проти нестачі кадрів, медикаментів і медичних матеріалів у закладах Мексиканського інституту соціального страхування (IMSS). Працівники також відкинули запропоноване владою 8-відсоткове підвищення зарплат, назвавши його недостатнім.

Як повідомляє Anadolu Agency, 21 жовтня учасники акції більш ніж на годину зупинили рух транспорту в Монтерреї. Минулого тижня менші протести відбулися також у Мехіко та Монтерреї. Медики вимагали підвищення оплати праці, найму додаткового персоналу та стабільного постачання ліків і медичного обладнання.

План IMSS та вимоги працівників

Директор IMSS Зое Робледо представив екстрений план із 12 пунктів, розрахований до лютого 2027 року. Він передбачає підвищення зарплат на 8%, оновлення обладнання, ремонт закладів і заходи для забезпечення лікарень медикаментами. Проте протестувальники наполягають, що цього недостатньо.

Під час національного обговорення в середині жовтня працівники вже відхилили пропозицію підвищити зарплати на 2,9% і виплати на 3,9%. Вони вимагали підвищення базової зарплати щонайменше на 10%. Працівник Хосе Росалес заявив, що робота в установі стає непривабливою для лікарів через низьку оплату, дефіцит необхідних матеріалів і невигідну пенсійну систему.

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Учасники протестів також висловили претензії до керівництва Національної профспілки працівників соціального страхування. Вони вимагали відставки її очільника Рафаеля Олівоса Ернандеса та скликання позачергового профспілкового конгресу. Президентка Клаудія Шейнбаум визнала обґрунтованість вимог працівників IMSS і заявила, що уряд працює над розв'язанням проблем, водночас закликавши профспілковців до гнучкості в переговорах.

Пацієнти купують ліки самостійно

На тлі дефіциту медикаментів родичі пацієнтів повідомляють, що змушені купувати ліки власним коштом. Житель Монтеррея Сесар Кастільйо розповів, що його мати перебуває у лікарні вже три місяці після ускладнень, які, за його словами, виникли після операції на жовчному міхурі. Він також заявив, що через нестачу препаратів вона отримує лише парацетамол.

Кейла Гонсалес розповіла, що її родина придбала інсулін для госпіталізованої бабусі, яка має діабет і гіпертонію. За даними матеріалу, прямі витрати пацієнтів становлять близько 41% усіх витрат на охорону здоров'я в Мексиці. Медсестра Арелі Реєс заявила, що нестача ресурсів і проблеми з інфраструктурою створюють додаткове навантаження як на медиків, так і на родини хворих, які тривалий час чекають біля лікарень.

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