Медтехстартап Science Corporation, заснований у 2021 році колишнім президентом Neuralink Максом Ходаком, залучив $400 млн у раунді фінансування Series D. Компанія повідомила про це у своєму блозі. За словами співрозмовника TechCrunch, обізнаного з угодою, інвестори оцінили стартап у $3,5 млрд.

У раунді взяли участь Khosla Ventures, Ackman Oxman Institute, Tenet Healthcare, 885 Capital, Y Combinator і PLC Neurotech.

Пристрій для відновлення зору

Першим продуктом Science є PRIMA — система з носимим та імплантованим чипом, яка має допомагати людям із віковою макулярною дегенерацією частково відновити зір. Пристрій схвалений у Європі та доступний у Німеччині, а також проходить випробування для інших станів.

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Під час конференції TechCrunch Disrupt Ходак повідомив, що PRIMA також випробовують у пацієнтів із хворобою Штаргардта — захворюванням, яке може спричинити сліпоту.

Дозвіл у США та дослідження мозку

За допомогою нового фінансування компанія прагне отримати можливість застосовувати PRIMA у США через гуманітарний дозвіл Управління з контролю за продуктами й ліками США. Цей механізм дає змогу використовувати експериментальні медичні технології для лікування рідкісних станів. За даними TechCrunch, FDA погодилося, що запущена макулярна дегенерація обох очей є достатньо рідкісною для подання заявки на такий дозвіл.

Довгостроковою метою Science є безпосередня взаємодія з людським мозком за допомогою біогібридного сенсора, що поєднує культивовані нейрони та кремній. Компанія розробляє перші випробування пристрою на людях разом із професором нейрохірургії Єльського університету Муратом Гюнелем. За його словами, технологія потенційно може допомогти в лікуванні хвороби Паркінсона та інших травм і захворювань мозку.

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