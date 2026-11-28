У Росії, державі-агресорі, Meduza опублікувала розповіді п’ятьох чоловіків, які заявили, що залишили службу в російській армії та виїхали з країни. Видання повідомило, що знайшло співрозмовників через проєкт «Ідіть лісом», який допомагав їм утекти. З міркувань безпеки імена героїв змінили, а їхній вік, військові підрозділи та теперішнє місцеперебування не розкрили.

Контракти та служба

Андрій розповів, що підписав контракт у Москві в січні 2025 року після звільнення з банку. За його словами, йому обіцяли службу в «тихому» підрозділі, але після конфлікту з майором його перевели до бойової частини. Під час відпустки він вирішив не повертатися та звернувся до волонтерів проєкту.

Євгеній заявив, що під час строкової служби в Юрзі його та інших військових били й погрожували кримінальною справою, домагаючись підписання контракту. За його версією, документи, які їм дали нібито для підтвердження проведеної бесіди, насправді були контрактами. Після цього він утік із частини.

Громадянин Таджикистану Рустам розповів, що після перевірки документів поліція доправила його до військкомату в Тулі. Він стверджує, що після підписання контракту воював на тимчасово окупованих Росією територіях України та в Курській області РФ, а також двічі зазнав поранень. Після медичної відпустки він виїхав через Казахстан і Таджикистан, а згодом вирушив до Туреччини та Європи.

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Маршрути втечі

Рустам повідомив, що його заяву про притулок у Німеччині відхилили. Після цього він дістався французького Дюнкерка й 19 вересня перетнув Ла-Манш на надувному човні. За його словами, на борту було приблизно 50–60 людей, а французька берегова охорона супроводжувала човен. Нині він живе в готелі для біженців у Великій Британії та очікує рішення щодо свого статусу.

Василь заявив, що почав переховуватися після тяжкого поранення та значних втрат у своєму підрозділі. За його словами, після затримання його утримували в комендатурі та пункті для військових, які самовільно залишили частину, звідки він згодом утік.

Олександр розповів, що після служби на тимчасово окупованій Росією частині Запорізької області переховувався кілька місяців. За його словами, він дістався Петрозаводська, а потім чотири дні йшов лісом, маючи неопреновий костюм, GPS і завантажену карту. Під час переходу він, за власним твердженням, зустрів ведмедицю з ведмежатами.

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