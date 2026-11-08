Мегапроєкти в Саудівській Аравії збільшують попит на продукцію та послуги малих і середніх промислових підприємств, які прагнуть увійти до локальних ланцюгів постачання. Йдеться не лише про промислові товари, а й про транспортні, складські, ремонтні та інженерні послуги, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Професор фінансів Університету імама Мухаммада ібн Сауда Абдулла Ас-Саллум зазначив, що королівство стимулює попит на місцеві товари через мегапроєкти, програми локального вмісту, закупівлі та розвиток виробничих ланцюгів. За даними, на які послався експерт, витрати Державного інвестиційного фонду Саудівської Аравії та його дочірніх структур на місцевий вміст у 2024 році становили 207 млрд ріалів, або $55,2 млрд.

Попит і виробничі можливості

Регулярні замовлення, за оцінкою Ас-Саллума, дають заводам змогу підвищувати завантаженість потужностей, розподіляти постійні витрати на більшу кількість виробленої продукції та інвестувати в обладнання, технології й підготовку персоналу. Це також допомагає підприємствам формувати досвід постачання, який можна використати для залучення нових клієнтів у Саудівській Аравії та за кордоном.

Участь малих і середніх підприємств у великих проєктах не обмежується виробництвом товарів. Вони можуть постачати металеві вироби, електричні компоненти, пакувальні матеріали та засоби безпеки, а також надавати послуги з технічного обслуговування й виконувати індивідуальні виробничі замовлення.

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Ліквідність і кваліфікація постачальників

Гендиректор A&BC for Safety Tools and Materials Manufacturing Абдулазіз Аба Арроус заявив, що серед щоденних проблем заводів залишаються нестача ліквідності та нерегулярність попиту. Виконання великого замовлення вимагає заздалегідь закупити сировину, виплатити зарплати та покрити виробничі витрати, тоді як оплату за поставку підприємство отримує пізніше.

Він також звернув увагу на тривалі процедури реєстрації та кваліфікації у великих компаніях. Навіть заводи з якісною продукцією і достатніми потужностями можуть зіткнутися з вимогами щодо обсягів замовлень або умов оплати, які перевищують їхні фінансові можливості. Аба Арроус запропонував надавати малим підприємствам перші замовлення відповідно до їхніх можливостей, а згодом збільшувати обсяги залежно від якості виконання та дотримання строків.

Ас-Саллум додав, що у вересні 2026 року Державний інвестиційний фонд оголосив про запуск компанії Tawreed, яка має пропонувати інструменти фінансування ланцюгів постачання, зокрема дострокові виплати за погодженими рахунками. Водночас такі механізми не замінюють фінансування, потрібного підприємствам для закупівлі сировини та початку виробництва.

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