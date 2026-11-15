Megaspeed: Аліс Хуан залишила посаду у серпні 2025 — BBC News

Сінгапурська компанія Megaspeed заявила, що Аліс Хуан залишила керівну посаду в ній у серпні 2025 року. Компанія також повідомила про початок внутрішнього розслідування своєї діяльності, повідомляє BBC News.

Внутрішня перевірка Megaspeed

Megaspeed є найбільшим покупцем чипів Nvidia у Південно-Східній Азії. У компанії заявили, що знають про повідомлення з твердженнями щодо її бізнесу, ланцюгів постачання та міжнародних операцій, які, за її оцінкою, не підтверджені перевірюваними доказами.

Компанія наголосила, що веде законний бізнес і залучила зовнішніх юридичних радників для ретельної внутрішньої перевірки. Megaspeed також заявила, що її системи контролю операцій і постачань розроблені для дотримання застосовного законодавства, зокрема вимог експортного контролю США та правил у кожній країні її роботи.

Підозри щодо постачання чипів

Megaspeed підозрюють у наданні китайським компаніям обхідного доступу до чипів Nvidia через дата-центри в Малайзії, Індонезії та Таїланді. Nvidia не може продавати передові чипи Китаю, а передавання таких чипів іноземним компаніям може порушувати експортні обмеження США.

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Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив CNBC, що кілька американських відомств місяцями підтримували внесення Megaspeed до Entity List — переліку, який обмежує торгівлю США з іноземними компаніями та фізичними особами. За його словами, рішення залежало від Міністерства торгівлі США, яке очолює Говард Лутнік.

Реакція Китаю та Конгресу США

Лутніка викликали для свідчень перед Банківським комітетом Сенату США наступного місяця щодо ролі його відомства у дозволі Nvidia експортувати передові чипи. Інші комітети Конгресу попросили Лутніка та Міністерство торгівлі зберегти всі документи, пов’язані з Nvidia та її колишнім керівником Дженсеном Хуангом.

Китай заперечив твердження, що Аліс Хуан є шпигункою, та застеріг США від використання цієї справи як приводу для технологічної блокади у сфері штучного інтелекту.

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