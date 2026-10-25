Mehr повідомило про удар дронами по штабу Комали в Іраку — Der Spiegel

Наближене до влади Ірану агентство Mehr повідомило, що іранський Корпус вартових ісламської революції атакував бойовими дронами штаб-квартиру курдської опозиційної партії Комала в автономному регіоні Курдистан на півночі Іраку. Про це пише Der Spiegel.

Повідомлення про атаку

За даними Mehr, ціллю дронів був головний офіс Комали — партії, діяльність якої заборонена в Ірані. На момент публікації повідомлень про загиблих або постраждалих не надходило.

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Іранська влада вважає багато курдських угруповань у сусідньому Іраку терористичними. За даними Der Spiegel, Корпус вартових ісламської революції неодноразово атакував курдські цілі в Іраку протягом останніх років.

Курди в регіоні

Курди є етнічною групою чисельністю близько 30 мільйонів людей, яка переважно проживає в Іраку, Ірані, Сирії та Туреччині. Вони десятиліттями домагаються створення власної держави та зазнавали переслідувань і утисків в Іраку й Ірані. Автономний регіон Курдистан в Іраку виник після повалення диктатора Саддама Хусейна у 2003 році.

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