Мексика інвестує $60 млн у відновлення озера Пацкуаро — Mexico News Daily

Національна комісія з водних ресурсів Мексики Conagua інвестує 1,1 млрд песо, або близько $60 млн, у план санітарного оздоровлення озера Пацкуаро в штаті Мічоакан. Кошти мають спрямувати на відновлення екологічного стану водойми, яка потерпає від забруднення та зниження рівня води, повідомляє Mexico News Daily.

Очисні споруди та каналізація

У межах проєкту реконструюють шість очисних споруд у Лас-Гарсасі, Ханіціо, Сан-Педріто, Кірозі, Цинцунцані та Сан-Андрес-Сірондаро. Ще чотири нові станції очищення стічних вод будують у Сан-Хуан-Тумбіо, Іуаціо, Цурумутара та Кірозі.

Також планують відновити понад 116 кілометрів каналізаційних мереж і реабілітувати 10 місцевих водно-болотних угідь. Conagua контролюватиме днопоглиблювальні роботи та гідрологічне відновлення, покликані зменшити забруднення озера.

Відновлення екосистеми

Програму доповнять видаленням водяного гіацинта, лісовідновленням і створенням терас на довколишніх схилах. За даними видання, погіршенню якості води сприяли сільськогосподарська, промислова та побутова діяльність, зокрема надмірне використання добрив і пестицидів, а також скидання неочищених стоків.

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Озеро Пацкуаро є важливою частиною регіону з археологічними, історичними, рекреаційними та культурними об’єктами, пов’язаними зі спадщиною корінного народу пурепеча. У водоймі мешкають ендемічні види птахів, риб та інших водних організмів. Останніми роками рівень води в озері знизився настільки, що окремі ділянки дна постійно пересихають.

Президентка Клаудія Шейнбаум, яка очолила план очищення, відвідала очисну станцію в Кірозі та подякувала працівникам, залученим до відновлювальних робіт. Вона також відзначила зусилля уряду Мічоакана з відновлення джерел, що живлять екосистему озера.

Керівник офісу Conagua в Мічоакані Луїс Роберто Аріас Реєс заявив, що проєкт безпосередньо принесе користь понад 142 тисячам жителів муніципалітетів Пацкуаро, Цинцунцан, Кірога та Еронгарікуаро завдяки ефективнішій інфраструктурі для управління стічними водами.

Уряд штату Мічоакан заявив, що очищення озера має сприяти економічному розвитку корінних громад островів Ханіціо, Текуена, Ла-Паканда і Юнуен, а також населених пунктів Уранден і Уекоріо, де важливими секторами економіки є рибальство й туризм.

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