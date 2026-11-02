Мексика направила 450 військових до Матамороса після насильства — Mexico News Daily

Міністерство національної оборони Мексики направило 450 військовослужбовців і два вертольоти до Матамороса та інших муніципалітетів штату Тамауліпас після насильства, що спалахнуло після затримання підозрюваного у причетності до наркокартелю. Як повідомляє Mexico News Daily, загалом загинули шестеро людей, серед яких була семирічна громадянка США.

Блокади та стрілянина

Федеральні сили затримали в Матаморосі Акселя Альфредо Карденаса Родрігеса та ще одного чоловіка, особу якого не розкрили. За даними Міністерства оборони Мексики, Карденаса Родрігеса вважають другим за рангом у фракції «Циклони» картелю «Гольфо».

Після затримання ймовірні члени картелю встановили дорожні блокади в Матаморосі та інших районах Тамауліпаса. Для створення перешкод на дорогах підпалювали автомобілі. У Матаморосі, прикордонному місті навпроти Браунсвілла у штаті Техас, а також в інших частинах штату повідомляли про стрілянину та зіткнення злочинців із силовиками.

Губернатор Тамауліпаса Амеріко Вільярреаль заявив, що п’ятеро людей загинули у двох ДТП: автомобілі, в яких вони їхали, врізалися в машини, підпалені для створення блокад. Федеральний кабінет безпеки повідомив, що блокади прибрали внаслідок скоординованих дій органів влади різних рівнів.

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Розслідування загибелі дитини

Шостою жертвою насильства стала семирічна дівчинка — громадянка США, яку медіа назвали Арансою Адаїліні. За словами губернатора, вона загинула після поранення в інциденті, під час якого також постраждала її мати. За повідомленнями медіа, дівчинка їхала з родичами у позашляховику поблизу Матамороса.

Родина дитини стверджує, що мексиканські силовики відкрили вогонь по автомобілю з вертольота. Вільярреаль повідомив, що влада перевіряє, чи могла дівчинка зазнати поранення внаслідок дій співробітників поліції штату з вертольота, який реагував на насильство.

За даними Міністерства оборони, під час затримання Карденаса Родрігеса та другого підозрюваного вилучили зброю, боєприпаси, магазини, наркотики й автомобіль. Обох затриманих військовим літаком доправили до Мехіко та передали підрозділу Федеральної прокуратури, що займається організованою злочинністю.

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