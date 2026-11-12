Мексика почала враховувати корінні мови при наборі до дипслужби — Mexico News Daily

У Мексиці знання мов корінних народів уперше почали зараховувати як виконання мовної вимоги під час вступу до техніко-адміністративної гілки дипломатичної служби. Кандидати можуть підтвердити володіння визначеними варіантами мов майя, міштецької, науатль або сапотекської.

Нові правила мають допомогти поліпшити консульську підтримку громадян Мексики у США, для яких іспанська не є рідною мовою. Як повідомляє Mexico News Daily, голова Комісії з персоналу дипломатичної служби Ана Луїса Фахер заявила, що у Сполучених Штатах проживають приблизно 500 тисяч мексиканців корінного походження.

Вакансії та вимоги

20 жовтня Міністерство закордонних справ Мексики опублікувало в Офіційному віснику оголошення про набір на до 80 посад. Із них 44 посади передбачені в адміністративному напрямі, 20 — у справах консульств, громад і захисту, ще 16 — в інформаційних технологіях та цифровізації.

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Від претендентів не вимагають підтверджувати належність до корінних народів. Водночас усі кандидати мають скласти письмовий іспит з іспанської мови. Ті, хто виконає мовну вимогу завдяки одній із корінних мов, не зобов’язані підтверджувати знання англійської чи іншої іноземної мови.

Допомога в консульствах США

Генеральний консул Мексики в Атланті Рафаель Лавеага зазначив, що мовні бар’єри ускладнюють допомогу госпіталізованим пацієнтам, затриманим у міграційних справах, які намагаються зрозуміти свої права, а також потерпілим від злочинів під час спілкування з адвокатами. За його словами, у Джорджії, Алабамі та східному Теннессі живуть сотні родин, які розмовляють міштецькою, сапотекською та науатль.

Зміни продовжують консульську ініціативу, запущену торік, із поширення урядової інформації 15 мовами корінних народів у мексиканських консульствах, посольствах та інших установах за кордоном. Реєстрація на оголошений набір тривала з 26 жовтня до 3 листопада і вже завершилася. Кандидати, яких допустили до наступного етапу, мають подати документи до 17 листопада. Вступні іспити заплановані на січень, а подальше оцінювання та навчання — на наступну весну.

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