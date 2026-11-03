Мексика порадила не їхати без потреби до Саудівської Аравії — Anadolu Agency

Посольство Мексики в Саудівській Аравії закликало своїх громадян утриматися від необов’язкових поїздок до королівства, зокрема туристичних подорожей і візитів до родичів. Причиною назвали напруженість на Близькому Сході та підвищені регіональні безпекові ризики, повідомляє Anadolu Agency.

Поради для тих, хто перебуває у країні

Мексиканців, які живуть у Саудівській Аравії або прямують через неї транзитом, закликали зберігати пильність і вживати додаткових запобіжних заходів. Диппредставництво порадило стежити за телефонними сповіщеннями про можливі атаки та за потреби залишатися вдома або перейти в безпечне місце на роботі.

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Рекомендації посольства

Посольство також застерегло громадян від поширення у соціальних мережах фото й відео інцидентів, пов’язаних із конфліктом. Громадянам рекомендували стежити за офіційними сторінками диппредставництва, зареєструвати свої персональні дані та користуватися наданими контактами для екстреної або консульської допомоги. У попередніх рекомендаціях посольство радило уточнювати умови авіарейсів безпосередньо в авіакомпаній та аеропортів.

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