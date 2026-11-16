Мексика розслідує загибель журналіста Едуардо Флореса Саладо — Anadolu Agency

Прокуратура мексиканського штату Герреро розслідує загибель журналіста Едуардо Флореса Саладо як вбивство за обтяжувальних обставин. Його тіло зі слідами насильства виявили у суботу ввечері в районі Кануто Ногера населеного пункту Ла-Сабана, що входить до муніципалітету Акапулько-де-Хуарес. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Обставини загибелі

За попередніми даними поліції, журналіст мав ушкодження шиї, що викликало підозри щодо можливого удушення. Водночас влада публічно не підтвердила причину смерті.

Про затримання у справі не повідомляли. Слідчі також не встановили мотиву та ще не визначили, чи могла загибель Флореса Саладо бути пов’язана з його журналістською діяльністю.

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Реакція редакції

Флорес Саладо працював у цифровому виданні Enfoque Informativo та висвітлював питання безпеки, прав людини, насильницьких зникнень і теми, пов’язані з Акапулько та штатом Герреро.

У Enfoque Informativo засудили смерть колеги, назвавши її нападом на свободу преси. Редакція закликала владу без зволікань провести ретельне, прозоре й професійне розслідування, встановити обставини справи та відповідальних осіб.

Правозахисна організація Article 19 задокументувала 181 убивство журналістів у Мексиці з 2000 року у справах, які потенційно можуть бути пов’язані з їхньою професійною діяльністю.

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