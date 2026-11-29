У Менсфілді, штат Техас, жіноча збірна Мексики з футболу обіграла Гаїті з рахунком 4:2 у чвертьфіналі жіночого чемпіонату КОНКАКАФ. Перемога гарантувала мексиканській команді участь у чемпіонаті світу 2027 року та Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі, повідомляє Channel NewsAsia.

Мексика зіграє на жіночому чемпіонаті світу вперше з 2015 року: команда пропустила турніри 2019 та 2023 років. Також збірна вперше з часів Олімпіади 2004 року в Афінах кваліфікувалася на Ігри.

Перебіг матчу

Діана Ордоньєс відкрила рахунок на 13-й хвилині, завершивши атаку ударом із близької відстані. За дев’ять хвилин Гаїті отримала право на пенальті, однак воротарка Мексики Естефанні Баррерас відбила удар Мелші Дюморне.

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На 30-й хвилині через травму поле залишила мексиканка Аліс Сото, яку замінила Марікармен Реєс. Невдовзі Бреттані Рафіно зрівняла рахунок, але Овальє на 41-й хвилині знову вивела Мексику вперед після стандартного положення. У компенсований до першого тайму час Реєс завершила контратаку, і команди пішли на перерву за рахунку 3:1.

Другий тайм

На 59-й хвилині Кетна Луї скоротила відставання Гаїті дальнім ударом зі штрафного після фолу Овальє на Розлін Елуассан. Гаїтянська команда намагалася зрівняти рахунок, але захисниця Алія Фармер здійснила вирішальне вибивання м’яча. Скарлетт Камберос згодом не реалізувала шанс збільшити перевагу Мексики, пробивши повз ворота.

Овальє оформила дубль на 73-й хвилині, знову забивши після стандарту, та встановила остаточний рахунок. У півфіналі Мексика зустрінеться з Канадою. Канадки раніше перемогли Панаму 4:0, також забезпечивши собі місця на ЧС-2027 та Олімпіаді-2028. Гаїті продовжить боротьбу за вихід на світову першість через плей-ін.

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